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Снова в деле – в 57 лет: легендарный Эвандер Холифилд заявил о возвращении в ринг

7 мая, 09:24

Олег Люлька

Легендарный американец решил возобновить карьеру вслед за другой звездой прошлого века - Майком Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный американец Эвандер Холифилд заявил о возвращении в бокс в 57 лет. Ранее другой титан из прошлого 53-летний Майк Тайсон также объявил о камбеке.

"Вы готовы? Это момент, которого вы все ждали… Чемпион возвращается! Я с радостью сообщаю о своем возвращении в ринг. Я буду драться в выставочных боях ради благой цели – Unite4OurFight", – написал Эвандер Холифилд на своей странице в Twitter.

Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

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РанееХолифилд заявлял о желании выйти в ринг с Риддиком Боу. Эвандер и Боу, которому сейчас 52, трижды встречались в первой половине 90-х годов. Холифилд одержал одну победу, а Риддик – две.

Также мы писали, что сын Холифилда дебютировал в профи с победы за 15 секунд. 22-летний Эван в первом среднем весе уничтожил в ринге своего соотечественника Ника Уинстеда.

Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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бокс возвращение Эвандер Холифилд

Источник: Сегодня|Спорт

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