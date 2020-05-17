"Собака лает": промутер Усика обвинил борца, который бросил вызов боксеру, в эгоистических целях

Продолжает разворачиваться эпопея вокруг спора именитого боксера Александра Усика и молодого борца Богдана Грицая. Недавно борец повторно вызвал Усика на бой, сравнив его с Путиным: "Что это за памперс на тебе?" Напомним, чемпиона мира по боксу обвиняют в поддержке российской пропаганды.

На защиту Усика с довольно длинной речью выступил его промоутер из K2 Promotions Александр Красюк:

"Уже несколько лет Александр Усик является самым популярным и часто упоминаемым спортсменом Украины. Его личность давно вышла за пределы спортивной области жизни. Он стал лидером мнений для огромного количества людей в нашей стране и за ее пределами... Мохаммед Али в свое время мощно пропагандировал пацифистские взгляды в отношении войны во Вьетнаме. Он также активно боролся против дискриминации чернокожих в США. И все это сделало его объектом колоссальной критики сторонниками сложившихся на то время взглядов. Тем не менее сегодня весь мир признает Али "величайшим" из великих, и нет никого, кто бы мог оспорить легендарность его личности. Собака лает – караван идет... Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны. Говорят разное... но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом из случаев".

После общих слов Красюк перешел к персоне Грицая и позиции промоутерской компании:

"Не исключение и вызов, брошенный юношей-борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слыхал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено быть атлету с не столь выдающимися достижениями в спорте. И вот уже около двух недель активная часть общества бурно обсуждает данного молодого человека. Вспомнят ли о нем через месяц? Войдет ли он в историю? Станет ли он легендой? Одно можно сказать с уверенностью, что этого точно не произойдет вследствие брошенного им вызова Усику... Но несколько сотен подписчиков в инстаграме могут добавиться. Что касается моего личного отношения и позиции К2 Promotions... За всю историю деятельности нашей компании мы сотрудничали с боксерами из разных стран, которые были представителями разных конфессий. Были мусульмане, православные, католики, протестанты и просто атеисты. Каждый был личностью со своими взглядами на разные аспекты человеческой жизни. И это никогда не делало нас врагами или оппонентами. Нас объединяла одна цель – высшие спортивные достижения! И сегодня не существует причин, чтобы эта цель изменилась. Мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением спортсмена. Но мы точно обязаны уважать его позицию, как и позицию любого человека. И еще больше мы должны ценить способность открыто ее выражать".

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