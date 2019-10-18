Соперник Гвоздика Бетербиев дважды проигрывал Усику: как это было

Сегодня чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик сразится с обладателем титула IBF в этой весовой категории россиянином Артуром Бетербиевым в объединительном бою. Поединок состоится в Филадельфии на арене Liacouras Centre в ночь с субботы на воскресенье, а на нашем сайте можно смотреть бой Гвоздик – Бетербиев с помощью текстовой трансляции.

О том, что Гвоздик встречался с российским боксером во время любительской карьеры, написали многие СМИ. 10 лет назад украинец проиграл Бетербиеву на турнире в Турции и получил перелом носа.

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Но есть в биографии Бетербиева один занимательный факт. В 2011 году россиянин вынужден был перейти в первый тяжелый вес из-за большой конкуренции в сборной в полутяжелом дивизионе. В непривычной для себя весовой категории Бетербиев высоких результатов не добился, а все потому что дорогу ему дважды преграждал украинец Александр Усик.

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Впервые Усик и Бетербиев встретились на чемпионате мира 2011 года в Баку, где пересеклись в четвертьфинале турнира. Тогда Усик одержал победу по очкам (17:13), а в последствии выиграл турнир. Кстати, тот чемпионат мира стал самым успешным в истории Украины – наши боксеры завоевали четыре золотых медали и одну серебряную.

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Вторая встреча состоялась уже на Олимпиаде-2012 года в Лондоне. В 1/8 финала олимпийского турнира Бетербиев победил Майкла Хантера, будущего соперника Усика в профессионалах, а затем снова сошелся с украинцем. Как и год назад, судьи отдали победу Усику (17:13). Напомним, что Усик тогда завоевал золотую медаль и влюбил в себя Лондон своим гопаком.

Напомним, что накануне состоялась процедура взвешивания боксеров, на которой Бетербиев немного перевесил Гвоздика. Затем боксеры провели очередную дуэль взглядов. В следующий раз они посмотрят друг другу в глаза уже на ринге.

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