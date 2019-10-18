Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Соперник Гвоздика Бетербиев дважды проигрывал Усику: как это было

18 октября, 16:09

Александр Усик подскажет своему другу, как нужно побеждать россиянина

Сегодня чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик сразится с обладателем титула IBF в этой весовой категории россиянином Артуром Бетербиевым в объединительном бою. Поединок состоится в Филадельфии на арене Liacouras Centre в ночь с субботы на воскресенье, а на нашем сайте можно смотреть бой Гвоздик – Бетербиев с помощью текстовой трансляции.

О том, что Гвоздик встречался с российским боксером во время любительской карьеры, написали многие СМИ. 10 лет назад украинец проиграл Бетербиеву на турнире в Турции и получил перелом носа.

Читайте также: Вот почему Гвоздик – фаворит боя с Бетербиевым: видео самых ярких нокаутов украинца

Но есть в биографии Бетербиева один занимательный факт. В 2011 году россиянин вынужден был перейти в первый тяжелый вес из-за большой конкуренции в сборной в полутяжелом дивизионе. В непривычной для себя весовой категории Бетербиев высоких результатов не добился, а все потому что дорогу ему дважды преграждал украинец Александр Усик.

Реклама

Читайте также: Гвоздик – Бетербиев когда начало и где смотреть бой

Впервые Усик и Бетербиев встретились на чемпионате мира 2011 года в Баку, где пересеклись в четвертьфинале турнира. Тогда Усик одержал победу по очкам (17:13), а в последствии выиграл турнир. Кстати, тот чемпионат мира стал самым успешным в истории Украины – наши боксеры завоевали четыре золотых медали и одну серебряную.

В тренде
Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

Вторая встреча состоялась уже на Олимпиаде-2012 года в Лондоне. В 1/8 финала олимпийского турнира Бетербиев победил Майкла Хантера, будущего соперника Усика в профессионалах, а затем снова сошелся с украинцем. Как и год назад, судьи отдали победу Усику (17:13). Напомним, что Усик тогда завоевал золотую медаль и влюбил в себя Лондон своим гопаком.

Напомним, что накануне состоялась процедура взвешивания боксеров, на которой Бетербиев немного перевесил Гвоздика. Затем боксеры провели очередную дуэль взглядов. В следующий раз они посмотрят друг другу в глаза уже на ринге.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Олимпиада-2012 бокс Александр Усик Александр Гвоздик Артур Бетербиев чемпионат мира по боксу

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударовБокс
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"Бокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...