Соперник Гвоздика после тяжелого нокаута находится в критическом состоянии в больнице

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона Айвон Мишель сообщил, что его клиент находится в больнице в тяжелом состоянии. 1 декабря Стивенсон был нокаутирован Александром Гвоздиком в 11 раунде чемпионского боя в Канаде, пропустив серию ударов в голову.

"Новости о состоянии Адониса. Его семья и лидеры промоутерской компании Айвона Мишеля в настоящее время находятся с Адонисом. Они хотят сообщить друзьям и поклонникам, что Адонис в настоящее время находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии после боя с Александром Гвоздиком. Они ценят заботу и поддержку всех. На данный момент не будет никаких других комментариев, и они с уважением просят вашего понимания в своем желании оставаться наедине", – написал Мишель в Twitter.

Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

