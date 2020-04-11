Соперник Ломаченко допустил, что покинет ринг в горизонтальном положении

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес, ранее боявшийся не дожить до боя с Ломаченко из-за своей астмы и коронавируса, воспрял духом. И снова принялся "прессовать" Василия своими словесными "ударами". Ранее Лопес заявил, что убьет Ломаченко, либо же сам будет убит. А теперь Теофимо решил унизить предыдущих соперников Василия, обвинив их в бесхарактерности, заявив, что сам он – не такой.
"Не могу дождаться боя с Ломаченко, – говорит Теофимо Лопес. – Он медленно стартует. Василию нравится шаг за шагом изматывать соперников легкими ударами. Ты даже их не замечаешь, но затем они превращаются в мощные выстрелы. Это заставляет всех соперников Ломаченко сдаваться. Все сдаются Ломаченко на табуретке, ведь у них нет яиц, чтобы встать и драться. Однако меня можно будет вынести только на носилках"
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"Я не из тех боксеров, которые складывают оружие. Я ломал руку в первом раунде, получал рассечение во втором и травмировал крестообразную связку во время боя. Что вы еще хотите от бойца, который никогда не сдается и не ищет оправданий? Люди не знают, каково это – находиться на ринге и чувствовать удары соперника, когда у тебя сломана рука", – похвалил свою волю к победе Теофимо Лопес
Напомним, бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая, но из-за ситуации с коронавирусом поединок перенесли на неопределенный срок.
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