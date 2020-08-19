Соперник Ломаченко назвал скверное слово, которым обзовет украинца прямо в ринге

Теофимо Лопес обрушился с самой жесткой тирадой в адрес Ломы за все время подготовки к бою

Непобедимый чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес разразился, пожалуй, самой агрессивной тирадой в адрес своего соперника по ближайшему объединительному бою – Василия Ломаченко. 23-летний американец в грубой форме пригрозил разломить украинцу череп, а также рассказал, каким вульгарным словом обзовет Ломаченко прямо в ринге во время поединка. Напомним, бой Ломаченко – Лопес должен состояться 17 октября в США.

"Есть один плюс от того, что бой пройдет без зрителей. Будет слышно все, что говорят в ринге бойцы. Я назову его гребаной су**ой. Не сомневайтесь, он поймет, что я говорю. Он знает, что такое гребаная су**а, потому что сам ею и является"

"Ломаченко считает себя чертовым богом, неуязвимым! Но как только он пропускает, сразу же очевидно, как он начинает нервничать. О да, он не любит этого. И мне это нравится! Он поплатится за свою самоуверенность"

"Не удивляйтесь, если Ломаченко психанет и попытается меня ударить ногой. Или попробует пробить мне по яйцам. Так бывает, когда вы влезаете оппоненту в голову. Когда вы сперва унижаете его, а затем избиваете в ринге. Я уже давно в его голове! Жду не дождусь того момента, когда надену перчатки и размозжу ему череп", – дерзко заявил Теофимо Лопес в интервью Ring TV

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Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Интересно, что ранее Ломаченко поблагодарил Лопеса за оскорбления, звучащие из уст американца в адрес украинца. "А Лопес – молодец! Мне очень нравится, что он сам делает всю работу за нас двоих по раскрутке нашего боя. У них с папой это очень хорошо выходит. Спасибо, парни... Меня уже не задевают его высказывания, хотя года полтора назад это обижало", – признался Василий.

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Кстати, на днях были обнародованы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США. Ожидается, что Теофимо получит 1,5 миллиона долларов, а Василий – 3,25 миллиона.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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