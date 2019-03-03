Соперник Ломаченко: "Я шокирую мир и уйду"

Энтони Кролла рассказал, что будет делать с поясами, которые намерен отобрать у Лома

Энтони Кролла. Фото: Instagram.com

Соперник Ломаченко: "Я шокирую мир и уйду" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d07/233/5c6d0723322dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d07/233/5c6d0723322dd.jpg 2019-03-03T19:04:09+02:00 Бокс Энтони Кролла рассказал, что будет делать с поясами, которые намерен отобрать у Лома

Британский легковес Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) признался, что готов завершить карьеру вскоре после боя с чемпионом по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

"Вы, определенно, еще увидите мой бой в Манчестере. Моя мечта: шокировать мир и отобрать пояса у Ломаченко, а затем защитить их в Манчестере в своем последнем поединке. А затем я уйду в закат. Посмотрим", – сказал в интервью Redarmybet 32-летний Кролла, бой которого с Ломаченко состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Как мы сообщали, Кролла по прозвищу "Миллион долларов" – родом из Манчестера, начал профи-карьеру еще в октябре 2006-го. 6 лет назад подумывал завязать и устроиться в охранную фрму: "Если бы я проиграл Фарреллу в декабре 2012 года, в понедельник утром меня бы ждала работа". Но в тот вечер он выиграл, окончив карьеру Кирана – у него началось кровоизлияние в мозг. Всего провел 43 боя (36 побед (14 КО), 4 поражения и 3 ничьи), успев побывать чемпионом WBA в легком весе в 2015-2016 годах.

Ранее украинский промоутер Александр Красюк рассказал, почему Василию Ломаченко сложно организовывать бои:

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