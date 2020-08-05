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Соперник Майка Тайсона застрахует свои уши перед поединком с "Железным Майком"

5 августа, 10:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Легендарный Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда

Команды легендарных боксеров Роя Джонса-младшего и Майка Тайсона начали подогревать интерес к поединку. Менеджер Джонса-младшего Жолт Барна решил застраховать уши своего клиента, чтобы не повторился инцидент, как в поединке против Эвандера Холифилда, когда Тайсон откусил сопернику кусочек уха.

"Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус", – цитирует ТАСС Джонса.

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Ранее боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс высказались о гонораре за свой бой легенд. Ветераны вообще не знают, сколько получат денег, и говорят о другой мотивации. Бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе в формате 8 раундов.

54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг 15 лет назад – в 2005 году. 51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона. В рейтинге супертяжеловесов занимает 46-е место.

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

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бокс Майк Тайсон Рой Джонс

Источник: Сегодня|Спорт

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