Соперник Усика: "Мне нечего терять. А тот, кому нечего терять, очень опасен"

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Соперник украинца Александра Усика американец Чазз Уизерспун пообщался с журналистами накануне поединка, который состоится 12 октября в Чикаго. Усик – Уизерспун онлайн уже доступен на нашем сайте. Уизерспун признался, что предложение о бое стало для него неожиданным. Тем не менее, он настроен на победу и считает, что это изменит его жизнь.

Ранее Александр Усик заявил: "Если кто-то думает, что я бьюсь со слабыми противниками, то пусть выйдет против них в ринг"

"Когда мне позвонили насчет боя с Усиком, я был в тренажерном зале. Я спросил: "Что, в эту субботу?". Мне ответили: "Да, в эту субботу". Я сказал: "Окей, пусть это случится". Matchrrom все организовали, классная работа. Мне стали звонить люди, спрашивать: "Ты что, дерешься с Усиком? Я не знал". Я отвечал: "Да, я дерусь с Усиком". Победа в поединке с ним определенно изменит мою жизнь. Мне нечего терять. А тот, кому нечего терять, очень опасен. Никто не дает мне шансов на победу. Но я верю в себя, один удар может изменить все. На меня нет давления, я буду делать то, что я делаю. Я могу хорошо пробивать. Я не говорю, что я Майк Тайсон, но у меня есть удар", – признался Уизерспун.

Американский боксер рассказал, с какими трудностями в супертяжелом весе может столкнуться Усик.

"Есть разница между крузервейтом и тяжелым весом. Когда я проводил первые бои в тяжах после аматорской карьеры в дивизионе ниже, я чувствовал на перчатках ту силу, что стояла за ударами. После них я думал: "Черт, это тяжело". Я вешу больше чем он, так что для Усика это будет в новинку", – сказал оппонент Усика.

Завершил свою речь Чазз по прозвищу "Джентльмен" словами уважения в адрес Усика и его команды.

"Хочу выразить уважение моему оппоненту и его команде. Усик – умелый боксер, великий чемпион. Но я не тот, кто будет вести себя как идиот и говорить сумасшедшие вещи. Я хочу устроить отличное зрелище, я способен наделать шума. Для меня это отличная возможность. Я не боюсь, я здесь и готов драться", – заключил американец.

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