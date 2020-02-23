Соперника Энтони Джошуа депортировали из США, не дав ему вживую увидеть бой Фьюри – Уайлдер

Это уже не первые проблемы скандального болгарина Кубрата Пулева с американским законом

Болгарского супертяжеловеса Кубрата Пулева, который в июне должен драться с Энтони Джошуа, выслали из США накануне реванша между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщил известный инсайдер Майк Коппинджер в своем Twitter.

"Источники: Кубрата Пулева депортировали из США в Болгарию из-за проблем с визой. Он собирался вылететь из Чикаго в Лас-Вегас, чтобы посетить бой Уайлдер-Фьюри", – написал журналист

Напомним, что Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе одолел Деонтея Уайлдера техническим нокаутом и отобрал у него пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

При этом Энтони Джошуа, который планирует в июне защищать свои титулы с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым, через своего промоутера дал понять, что готов стать следующим соперником Тайсона Фьюри.

Кубрат Пулев / Фото: Getty Images В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Отметим, что депортация – уже не первая проблема болгарского боксера с американским законом. В частности, ранее журналистка Дженни Суше подала в суд на Кубрата Пулева за то, что тот поцеловал ее во время интервью после своей победы над Богданом Дину. Сам болгарин при этом заявлял, что они давно знакомы и девушка не должна обижаться

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