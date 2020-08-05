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Соперника Ломаченко "кинули" на деньги: Лопесу готовят нового соперника вместо украинца

5 августа, 10:06

Олег Люлька Олег Люлька

Непобедимый американец считает, что 1,25 млн долларов - слишком мало для него за выход в ринг против Васи

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса Дэвид Макуотер подтвердил, что американец с гондурасскими корнями может повременить с боем против Василия Ломаченко, который был уже практически согласован. Ранее мы писали, что Лопесу предложили за бой с украинцем 1,25 млн долларов. Гонорар Ломаченко составит 3,25 млн долларов. Но если Василий согласился на эту сумму, то его соперник – нет.

"Все пытаются делать правильные вещи, но, кажется, не всем предложили достаточно денег, – цитирует менеджера Теофимо Лопеса ESPN. – Мы были готовы согласиться на предварительно оговоренное снижение гонорара, но итоговое сокращение оказалось слишком резким. Я думаю, что мы, скорее всего, проведем другой бой в легком весе, а затем пересмотрим предложение от Ломаченко. Как по мне, многое в этой ситуации зависит от телеканала ESPN. Если они хотят устроить этот поединок, то им следует что-то придумать, чтобы компания Top Rank сделала этот ивент. Боб Арум прав в том, что Top Rank не должна терять деньги на этом поединке. И Теофимо тоже не должен. Больше всего от этого боя выиграет ESPN. Я считаю, что они должны найти способ его устроить"

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Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

В ответ глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил: "Мы объяснили команде Лопеса, что у нас не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций. То есть мы хотим заплатить им большой гонорар, но, опять же, я не собираюсь терять миллионы долларов на ивенте из-за того, что Лопес оценивает себя дороже. Если мы не заключим сделку, то откажемся от этого поединка. В таком случае мы будем искать для Ломаченко другого соперника на осень. Но я все еще сохраняю оптимизм по поводу того, что мы достигнем консенсуса".

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что Ломаченко наметил следующую цель в случае победы над Лопесом. Украинский чемпион хотел бы встретиться с Джервонтой Дэвисом.

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гонорар бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: XSport

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