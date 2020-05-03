Соперника Ломаченко переубедили: он уже готов драться с украинцем и без "наркотика"

Американский промоутер Боб Арум прокомментировал слова Теофимо Лопеса о том, что тот не будет боксировать против Василия Ломаченко, если этот поединок пройдет без зрителей. "Потому что болельщики делают бой намного веселее, это энергия и наркотик, от которого я зависим", – объяснял ранее свой отказ непобедимый Тео. Но, похоже, старине Аруму удалось Лопеса переубедить.

"У меня состоялся разговор с Лопесом по этому поводу, – заявил в интервью YouTube-каналу SecondsOut Боб Арум. – Он очень хороший молодой человек, сильный боксер. Я сказал ему, что у него нет выбора – драться с болельщиками или без. Ситуация сейчас крайне непростая. У Теофимо нет такого выбора, нужно действовать по обстоятельствам. Выбор состоит только в том, хочет он боксировать или нет. Лопес все понял, это заметно по его последующим интервью. Он знает, что может возникнуть необходимость проводить поединок и без зрителей".

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Напомним, из-за пандемии коронавируса поединок Ломаченко – Лопес перенесен с 30 мая на пока неопределенный срок. Изначально этот бой должен был состояться на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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