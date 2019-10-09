Соперником Усика едва не стал Танк: теперь он будет "стрелять" кулаками по россиянину

Уже 12 октября против Усика в Чикаго мог бы выйти Джоуи Давейко. Лагерь украинца в последний момент передумал

Джоуи Давейко / Фото: Facebook

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У Александра Усика мог быть другой соперник вместо фармацевта-нокаутера Чазза Уизерспуна, которого в срочном порядке подыскали в качестве замены погоревшему на допинге Тайрону Спонгу. Об альтернативном варианте рассказал инсайдер ESPN Стив Ким.

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"Джоуи Давейко фактически подписал контракт на бой с Александром Усиком. Его команда считала, что поединок состоится. Однако в силу определенных причин команда Усика захотела найти другого соперника, – сообщил американский журналист Стив Ким. – Теперь Давейко снова вернется к варианту с боем против россиянина Мурата Гассиева в декабре"

Давейко вместе с крушителем Владимира Кличко – Энтони Джошуа

Отметим, что 29-летний Джоуи Давейко провел на профи-ринге 31 поединок – 20 выиграл (11 нокаутом), 7 проиграл (1 нокаутом) и еще четыре боя завершил вничью. В 2008 году Давейко завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди молодежи в Мексике. У него имеется сразу два прозвища – Танк и Польский гром, так как у Джоуи – польские корни.

Смотрите, как Усик готовится к дебюту в супертяжах

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Усик vs Уизерспун / Фото: Twitter

Как мы писали ранее, Усик нокаутировал рослого "быка" на глазах у бронзового Майкла Джордана. Знаменитый украинский боксер провел необычную разминку в преддверии своего дебюта в супертяжелом дивизионе.

Также сообщалось, что жизнь бывшего тренера Усика и Кличко – под угрозой. Брутально избитый Джеймс Али Башир доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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