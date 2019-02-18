Соперником Усика может стать двухметровый гигант по прозвищу Северный Кошмар
Финский боксер Роберт Хелениус среди потенциальных соперников украинца
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик может провести дебютный поединок в супертяжелом весе против Роберта Хелениуса. Об этом сообщает сайт Ringpolska. Ранее была информация, что Усик может встретиться с Александром Поветкиным. Поединок украинца запланирован на 18 мая в Чикаго.
Роберт Хелениус, по прозвищу Северный Кошмар, выиграл 28 боев при двух поражениях. В последнем поединке финн победил Эркана Тепера и мог провести бой за статус обязательного претендента на титул IBF с Кубратом Пулевым, но контракт на эту встречу не был подписан.
Александр Усик провел на профи-ринге 16 поединков и во всех одержал победы, 12 раз – досрочные. В прошлом году украинец выиграл турнир WBSS, победив в финале Мурата Гассиева в Москве. А затем защитил свои чемпионские титулы, нокаутировал Тони Белью в Манчестере.
Слова Александра Усика после боя с Тони Белью:
Интересно, что Хелениус один из самых высоких боксеров, его рост 2 метра. Рост Усика – 1,9 метра.
Напомним, что ранее WBC назвал претендентов на титул Александра Усика. Претенденты разыграют пояс между собой, если украинец решится перейти в супертяжелый вес.
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