Соперником Усика может стать двухметровый гигант по прозвищу Северный Кошмар

Финский боксер Роберт Хелениус среди потенциальных соперников украинца

Роберт Хелениус в тренажерном зале. Фото: Instagram.com

Соперником Усика может стать двухметровый гигант по прозвищу Северный Кошмар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ab3/7a7/5c6ab37a73cbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ab3/7a7/5c6ab37a73cbc.jpg 2019-02-18T15:30:47+02:00 Бокс Финский боксер Роберт Хелениус среди потенциальных соперников украинца

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик может провести дебютный поединок в супертяжелом весе против Роберта Хелениуса. Об этом сообщает сайт Ringpolska. Ранее была информация, что Усик может встретиться с Александром Поветкиным. Поединок украинца запланирован на 18 мая в Чикаго.

Роберт Хелениус, по прозвищу Северный Кошмар, выиграл 28 боев при двух поражениях. В последнем поединке финн победил Эркана Тепера и мог провести бой за статус обязательного претендента на титул IBF с Кубратом Пулевым, но контракт на эту встречу не был подписан.

Александр Усик провел на профи-ринге 16 поединков и во всех одержал победы, 12 раз – досрочные. В прошлом году украинец выиграл турнир WBSS, победив в финале Мурата Гассиева в Москве. А затем защитил свои чемпионские титулы, нокаутировал Тони Белью в Манчестере.

Слова Александра Усика после боя с Тони Белью:

Интересно, что Хелениус один из самых высоких боксеров, его рост 2 метра. Рост Усика – 1,9 метра.

Напомним, что ранее WBC назвал претендентов на титул Александра Усика. Претенденты разыграют пояс между собой, если украинец решится перейти в супертяжелый вес.

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