Спарринг-партнер Усика взорвал интернет откровенной тренировкой на лапах с пышногрудой Нэнси

Малик Скотт и Нэнси Рамирез / Фото: Instagram

38-летний американский боксер Малик Скотт, который в роли спарринг-партнера помогает Александру Усику в его подготовке к дебюту в супертяжелом весе, взорвал интернет новым видео на своей странице в Instagram.

Малик Скотт: необычная тренировка спарринг-партнера Усика Видео: Instagram

Малик Скотт по прозвищу Король показал откровенную тренировку на "лапах" со своей пышногрудой возлюбленной – калифорнийской моделью Нэнси Рамирез. Красотка Нэнси бомбардирует спарринг-партнера Усика ударами с обеих рук, а Малик подбадривает ее шлепком ниже пояса. Напомним, Усик уже прибыл в Чикаго, где 12 октября боем со Спонгом начнет путь за наследием Кличко.

Малик Скотт и Александр Усик. Фото – Instagram

Отметим, что Малик Скотт и его возлюбленная Нэнси Рамирез уже не впервые эпатируют публику подробностями своей совместной жизни. Смотрите предыдущие откровенные кадры огненной парочки:

Напомним, что недавно сам Усик показал, как был окольцован брюнеткой по имени Катя. В десятую годовщину своей свадьбы Александр поделился признанием: "Слава Богу, что я тогда попался".

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Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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