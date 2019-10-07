Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

Спарринг-партнер Усика взорвал интернет откровенной тренировкой на лапах с пышногрудой Нэнси

7 октября, 15:51

Американский боксер Малик Скотт, помогающий Александру Усику, зажег ударной сессией со своей возлюбленной

Малик Скотт и Нэнси Рамирез

Малик Скотт и Нэнси Рамирез / Фото: Instagram

38-летний американский боксер Малик Скотт, который в роли спарринг-партнера помогает Александру Усику в его подготовке к дебюту в супертяжелом весе, взорвал интернет новым видео на своей странице в Instagram.

Малик Скотт: необычная тренировка спарринг-партнера Усика Видео: Instagram

Малик Скотт по прозвищу Король показал откровенную тренировку на "лапах" со своей пышногрудой возлюбленной – калифорнийской моделью Нэнси Рамирез. Красотка Нэнси бомбардирует спарринг-партнера Усика ударами с обеих рук, а Малик подбадривает ее шлепком ниже пояса. Напомним, Усик уже прибыл в Чикаго, где 12 октября боем со Спонгом начнет путь за наследием Кличко.

Малик Скотт и Александр Усик. Фото – Instagram

Отметим, что Малик Скотт и его возлюбленная Нэнси Рамирез уже не впервые эпатируют публику подробностями своей совместной жизни. Смотрите предыдущие откровенные кадры огненной парочки:

Напомним, что недавно сам Усик показал, как был окольцован брюнеткой по имени Катя. В десятую годовщину своей свадьбы Александр поделился признанием: "Слава Богу, что я тогда попался".

Читайте также: Карлос Такам ушел от Александра Усика к другому украинцу – Василию Ломаченко

Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс Александр Усик спарринг спарринг-партнер Малик Скотт

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинец в UFC
Украинец в UFC "задушил" соперника: видео решающего момента битвы Спивак – ТуйвасБокс
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бой
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бойБокс
Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видео
Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видеоБокс
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – Деревянченко
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – ДеревянченкоБокс
Весь гнев Деревянченко в 23 словах: украинец призвал весь мир в свидетели судейского грабежа
Весь гнев Деревянченко в 23 словах: украинец призвал весь мир в свидетели судейского грабежаБокс
Кровавое месиво вместо лица: как выглядел Деревянченко после боя с Головкиным
Кровавое месиво вместо лица: как выглядел Деревянченко после боя с ГоловкинымБокс

Новости партнеров

Loading...