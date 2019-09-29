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Специалист по реваншам: Уайлдер снова встретится с Ортисом на ринге

29 сентября, 10:21

Американский боксер проведет очередную защиту чемпионского титула 23 ноября

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис / Фото: AFP

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23 ноября в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) проведет бой-реванш с кубинским ветераном ринга Луисом Ортисом (31-1, 26 КО). Напомним, в марте 2018 года Уайлдер победил досрочно в 10-м раунде, но по ходу схватки и сам был на грани поражения. Американец заявляет, что на этот раз снесет соперника намного быстрее – в 1-м раунде.

"Я – лучший в мире, – заявил чемпион. – И я – джентльмен. Но в этом спорте нет места для всего вот этого. В прошлый раз бой с Ортисом был для меня очень важным. Я получил невероятный опыт. Для меня была честь драться с ним. Но теперь вопрос в том, насколько я стал лучше с момента нашей прошлой встречи".

Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер подписали контракт на два боя. Напомним, в первом поединке между Уайлдером и Фьюри, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья раздельным решением судей. Боксерам осталось определиться с датами и местом поединков.

К слову, Уайлдер является настоящим специалистом по реваншам. Ранее он дважды встречался с канадцем Бермейном Стиверном. В первом бою американец одержал победу по очкам, впервые победив не досрочно, а в реванше просто уничтожил соперника брутальным нокаутом. Позже убийственный нокаут в бою Уайлдер – Стиверн был признан лучшим в 2017 году.

Отметим, что на бой с Уайлдером есть еще один претендент. Желание драться с американцем высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!".

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бокс Деонтей Уайлдер Луис Ортис

Источники: Сегодня|Спорт , vringe.com

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