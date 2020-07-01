Спустя два года Скороход вернулся в Украину и победил откровенного аутсайдера

Украинский боксер Станислав Скороход впервые боксировал на родине после двухгодичной паузы и уверенно победил своего соотечественника Владислава Танцюру. Бой прошел в рамках шоу Sparta Boxing Promotions в Киеве. Первый вечер бокса после карантина: где смотреть бои.

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Скороход захватил инициативу с первого же раунда, а Танцюра героически сдерживал натиск соперника. К середине боя все лицо Владислава было залито кровью, но останавливаться он не собирался. Пожалел аутсайдера рефери, который решил остановить бой в пятом раунде, когда Скороход хорошенько приложился по сопернику.

Для Скорохода предыдущий бой в Украине закончился поражением от Арама Амирханяна в июне 2018 года. Это была вторая неудача в профессиональной карьере Станислава. Затем боксер провел два боя в Канаде и оба уверенно выиграл. На данный момент украинец имеет в своем активе 20 побед (17 – нокаутом) и два поражения.

Танцюра дебютировал в 2018 году и уже во втором поединке он проиграл, дав понять, что построить большую карьеру ему будет сложно. Его послужной список состоит из шести поражений при двух победах.

Ранее мы писали, что на этом же турнире 133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде. Игорь Шевадзуцкий одержал 20-ю победу в профи, а Игорь Пилипенко проиграл в юбилейный, 50-й раз.

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Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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