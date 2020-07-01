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Спустя два года Скороход вернулся в Украину и победил откровенного аутсайдера

1 июля, 23:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рефери пожалел соперника Скорохода и остановил бой в пятом раунде

Украинский боксер Станислав Скороход впервые боксировал на родине после двухгодичной паузы и уверенно победил своего соотечественника Владислава Танцюру. Бой прошел в рамках шоу Sparta Boxing Promotions в Киеве. Первый вечер бокса после карантина: где смотреть бои.

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Скороход захватил инициативу с первого же раунда, а Танцюра героически сдерживал натиск соперника. К середине боя все лицо Владислава было залито кровью, но останавливаться он не собирался. Пожалел аутсайдера рефери, который решил остановить бой в пятом раунде, когда Скороход хорошенько приложился по сопернику.

Для Скорохода предыдущий бой в Украине закончился поражением от Арама Амирханяна в июне 2018 года. Это была вторая неудача в профессиональной карьере Станислава. Затем боксер провел два боя в Канаде и оба уверенно выиграл. На данный момент украинец имеет в своем активе 20 побед (17 – нокаутом) и два поражения.

Танцюра дебютировал в 2018 году и уже во втором поединке он проиграл, дав понять, что построить большую карьеру ему будет сложно. Его послужной список состоит из шести поражений при двух победах.

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Ранее мы писали, что на этом же турнире 133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде. Игорь Шевадзуцкий одержал 20-ю победу в профи, а Игорь Пилипенко проиграл в юбилейный, 50-й раз.

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Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс боксер нокаут Станислав Скороход

Источник: Сегодня|Спорт

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