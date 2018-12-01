Стал известен андеркард боя Уайлдер – Фьюри
Три чемпионских поединка пройдут в Лос-Анджелесе 1 декабря
1 декабря в Лос-Анджелесе пройдет боксерский вечер в рамках которого состоится десять боев. Три из них станут титульными. Чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер будет защищать пояс WBC в поединке против Тайсона Фьюри. Мы проведем онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.
Кроме того, чемпион мира в первом среднем весе Джарретт Хард будет защищать пояса IBO, IBF, WBA в бою против Джейсон Велборна.
А в минимальном весе за вакантный пояс IBF сойдутся Марк Энтони Баррига и Карлос Ликона.
Список всех боев в Лос-Анджелесе 1 декабря:
- Деонтей Уайлдер (40-0-0) — Тайсон Фьюри (27-0-0)
- Джарретт Хард (22-0-0) — Джейсон Велборн (24-6-0)
- Марк Энтони Баррига (9-0-0) — Карлос Ликона (13-0-0)
- Луис Ортис (29-1-0) — Трэвис Кауффман (32-2-0)
- Джо Джойс (6-0-0) — Джо Хэнкс (23-2-0)
- Айзек Лоу (15-0-3) — Лукас Рафаэл Баез (34-16-5)
- Крис Арреола (36-5-1) — Мауренцо Смит (20-10-4)
- Джес Родригес (7-0-0) — Джош Моралес (8-8-3)
- Джулиан Уильямс (25-1-1) — Франсиско Хавьер Кастро (28-8-0)
- Дэвид Дамор (1-5-3) — Марселлос Уайлдер (2-0-0)
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