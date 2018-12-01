Стал известен андеркард боя Уайлдер – Фьюри

Сегодня, 12:24

Три чемпионских поединка пройдут в Лос-Анджелесе 1 декабря

Стал известен андеркард боя Уайлдер &ndash; Фьюри

1 декабря в Лос-Анджелесе пройдет боксерский вечер в рамках которого состоится десять боев. Три из них станут титульными. Чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер будет защищать пояс WBC в поединке против Тайсона Фьюри. Мы проведем онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.

Кроме того, чемпион мира в первом среднем весе Джарретт Хард будет защищать пояса IBO, IBF, WBA в бою против Джейсон Велборна.

А в минимальном весе за вакантный пояс IBF сойдутся Марк Энтони Баррига и Карлос Ликона.

Список всех боев в Лос-Анджелесе 1 декабря:

  • Деонтей Уайлдер (40-0-0) — Тайсон Фьюри (27-0-0)
  • Джарретт Хард (22-0-0) — Джейсон Велборн (24-6-0)
  • Марк Энтони Баррига (9-0-0) — Карлос Ликона (13-0-0)
  • Луис Ортис (29-1-0) — Трэвис Кауффман (32-2-0)
  • Джо Джойс (6-0-0) — Джо Хэнкс (23-2-0)
  • Айзек Лоу (15-0-3) — Лукас Рафаэл Баез (34-16-5)
  • Крис Арреола (36-5-1) — Мауренцо Смит (20-10-4)
  • Джес Родригес (7-0-0) — Джош Моралес (8-8-3)
  • Джулиан Уильямс (25-1-1) — Франсиско Хавьер Кастро (28-8-0)
  • Дэвид Дамор (1-5-3) — Марселлос Уайлдер (2-0-0)
бокс, WBC, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер

Вы сейчас просматриваете новость "Стал известен андеркард боя Уайлдер – Фьюри". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...