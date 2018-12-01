Стал известен андеркард боя Уайлдер – Фьюри

1 декабря в Лос-Анджелесе пройдет боксерский вечер в рамках которого состоится десять боев. Три из них станут титульными. Чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер будет защищать пояс WBC в поединке против Тайсона Фьюри. Мы проведем онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.

Кроме того, чемпион мира в первом среднем весе Джарретт Хард будет защищать пояса IBO, IBF, WBA в бою против Джейсон Велборна.

А в минимальном весе за вакантный пояс IBF сойдутся Марк Энтони Баррига и Карлос Ликона.

Список всех боев в Лос-Анджелесе 1 декабря: