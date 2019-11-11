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Стал известен гонорар Ломаченко за последний бой

11 ноября, 11:37

Украинский боксер отдыхает в ожидании объединительного поединка

Ломаченко vs Кэмпбелл

Ломаченко vs Кэмпбелл / Фото: Reuters

Стала известна сумма призовых, которые чемпион мира в легком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко заработал за последний бой. Напомним, в последний день лета украинский боксер по очкам, но довольно убедительно, победил британца Люка Кэмпбелла.

Сообщается, что Лом заработал в Лондоне 3 млн фунтов стерлингов, что составляет около 3,85 млн долларов. Правда, после выплаты комиссионных промоутерской компании и менеджеру Эгису Климасу у спортсмена осталось два "лимона" долларов. Разделил их Василий пополам между собой и своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко. К слову, вчера известный как заядлый рыбак Ломаченко принял участие в зарыблении Днепра.

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Сейчас боксер отдыхает от бокса, ожидая объединительных боев. К тому же титул WBC у него забрали и передали 20-летнему американцу Дэвини Хэйни. А украинец теперь носит статус особого чемпиона WBC – смотрите сюжет об этом.

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Так что объединение титулов может быть как с Хэйни, так и с 32-летним чемпионом по версии IBF Ричардом Комми из Ганы. Промоутер Хэйни Эдди Хирн пытается соблазнить Ломаченко высоким гонораром, обещая ему едва ли не в три раза большие призовые, чем в предыдущем бою. Молодой "янки" уже бросил вызов Василию. Сам украинец больше надеется на встречу с Комми, который, правда, имеет запланированную на 14 декабря защиту титула.

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Источник: Champion

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