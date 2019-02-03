Стал известен потенциальный соперник Василия Ломаченко
Ричард Комми выиграл пояс IBF и готов к объединительному поединку
В ночь на 3 февраля во Фриско (штат Техас, США) в одном из центральных поединков вечера профессионального бокса за вакантный титул чемпиона по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) дрались Ричард Комми (28-2, 25 КО) из Ганны и россиянин Иса Чаниев (13-2, 6 КО). Бой завершился победой Комми во втором раунде.
За неполных два раунда боя Чаниев трижды побывал на канвасе - один раз в первом раунде и дважды во втором. После третьего нокдауна рефери принял решение остановить односторонний поединок.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) намерен провести объединительный поединок с чемпионом мира по версии IBF в легком весе. Таким образом, Ричард Комми, завоевавший титул IBF, уже 12 апреля может встретится с Ломаченко. Правда, сам Василий пока не знает с кем встретится, поскольку, скорее всего, придется выбирать между защитой титула по версии WBA.
"Как всегда, есть нюансы. Большая вероятность, что мне придется выбрать – боксировать за IBF, но тогда я потеряю титул WBA, либо боксировать за WBA, но тогда не боксировать за IBF", – говорит Ломаченко, которого WBA вынуждает встретиться с обязательным претендентом на свой титул Энтони Кроллой, торги назначены на 4 февраля.
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