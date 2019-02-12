Стал известен призовой фонд боя Уайлдер – Фьюри
Боксеры запланировали реванш на май в Нью-Йорке
Согласно информации Daily Mail, общий призовой фонд второго боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри составит около 65 миллионов долларов. В статусе чемпиона 60% достанутся Уайлдеру, Фьюри получит 40% от общего гонорара.
Официально реванш между Уайлдером и Фьюри еще не подтвержден. Вероятно, поединок состоится 18 мая в Нью-Йорке. Существовал вариант и с Лас-Вегасом, но команда Фьюри отвергла этот сценарий из-за отсутствия гарантий по предоставлению трех нейтральных судей.
Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся 1 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе и стал одним из самых драматичных поединков последних лет. Британец в большинстве раундах был более убедительным, но в концовке боя Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, благодаря чему вырвал ничью и отстоял титул WBC.
Кстати, недавно Фьюри озвучил свои ближайшие планы. Они грандиозные. "Я предлагаю мировое турне. 12 стран - 12 боев. Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Нигерия, Испания... Мировое турне "воина дорог" Тайсона Фьюри. Круто сделать что-то такое, чего никто не делал прежде. Вот это, я понимаю, наследие! Я серьезно! Это моя мечта. В боксе я добился всего. Так почему бы не следовать за своей мечтой?", – заявил Фьюри.
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