Стала известна дата и место чемпионского боя украинца Постола против Рамиреса

Хосе Рамирес и Виктор Постол / Фото: Instagram

Стало известно место и дата принесенного из Китая из-за коронавируса боя между бывшим чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе украинцем Виктором Постолом и обладателем титулов WBC и WBO американцем Хосе Карлосом Рамиресом. По информации известного журналиста Майка Коппинджера, поединок пройдет 9 мая во Фресно, США. Отметим, что Постол не хотел драться с Рамиресом в США, а просил бой на нейтральной территории.

Напомним, изначально встреча должна была пройти 2 февраля на арене Mission Hills Haikou в китайском Хайкоу. Однако из-за коронавируса организаторы отменили вечер бокса. "Хочу от себя лично поблагодарить компанию Top Rank за молниеносную реакцию на текущие события в Китае, обеспечение нашей команде скорейшей, безопасной и комфортной дороги домой, а, также за беспокойство обо всех членах команды на протяжении времени пребывания в Китае и на пути домой. Мы надеемся и верим, что сложившаяся ситуация в Китае улучшится", – написал после отмены боя Постол.

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В предыдущем поединке Виктор Постол одержал победу над французом Мохамедом Мимуном и получил звание официального претендента на пояс WBC. По итогам боя судьи вынесли единогласный вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91.

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