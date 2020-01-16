Стала известна дата защиты титула экстравагантным украинским боксером Денисом Беринчиком

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions Ukraine объявила о первом вечере бокса в 2020 году. Состоится он 22 февраля, а главным его событием будет бой Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) украинца Дениса Беринчика. Недавно мы сообщали, что Беринчик готовится к "самому ожидаемому бою 2020 года" в MMA.

Мероприятие пройдет в развлекательном центре "Терминал" в Броварах. Об этом сообщил официальный сайт компании. На этой арене 31-летний уроженец Луганщины бился уже не раз. Пока что имя соперника серебряного призера Олимпийских игр-2012 не известно, еще идет поиск. Также в этот вечер выступят Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботар и другие.

В профессионалах Денис с 2015 по 2019 гг. провел 12 боев и во всех выигрывал (семь раз – досрочно). В последнем поединке Беринчик в образе Ганнибала Лектера победил мексиканца Морено единогласным решением судей в Броварах.

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В рейтинге WBO украинский боксер занимает четвертое место. Чемпионом же по этой версии является его друг Василий Ломаченко.

Смотрите интервью Дениса Беринчика "Сегодня"

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