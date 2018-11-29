Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри

Британское издание The Telegraph раздобыло информацию о суммах, которые заработают Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Боксеры проведут бой 1 декабря. По сообщению издания, Уайлдер получит около 14 миллионов долларов. Фьюри – 10 миллионов долларов. Поединок состоится в Лос-Анджелесе. Уайлдер будет защищать свой пояс чемпиона по версии WBC.

Интересно, что ранее Тайсон Фьюри рассказывал куда потратит свой гонорар. "Я собираюсь отдать деньги бедным, построить дома для бездомных. У меня нет желания стать миллионером. Я не бизнесмен. Нельзя забрать все деньги с собой, поэтому я помогаю людям, которые не могут помочь себе", – заявил британский боксер.

Кстати накануне поединка Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри приехали в гости к пожарными, чтобы поблагодарить их за самоотверженную борьбу с пожарами, которые обрушились на Калифорнию. Уайлдер и Фьюри пофотографировались в спецодежде, помахали топорами и подарили пожарным билеты на свой бой.