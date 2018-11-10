Стало известно чем ужинал Александр Усик перед боем с Беллью

Сегодня, 09:45

Украинец перед боем с Беллью полакомился макаронами

Александр Усик. Фото Instagram
Александр Усик. Фото Instagram

Сегодня в Манчестере большой боксерский бой. Обладатель всех чемпионских поясов (WBC, WBA, WBO, IBF, The Ring) в тяжелом весе украинец Александр Усик проведет свою первую защиту против экс-чемпиона мира по версии WBC британца Тони Беллью. Поединок начнется после полуночи по украинскому времени. Мы уже ведем онлайн трансляцию боя Усик – Беллью.

А вчера боксеры прошли обязательную церемонию взвешивания. Оба уложились в отведенный лимит. Беллью оказался немного тяжелее Усика. Весы под британцем показали 90,26 кг. Вес украинца составил 89,81 кг.

А после взвешивания Усик пошел в ресторан, где лакомился макаронами, мясом и салатом.

Напомним, что букмекеры считают Александра Усика фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на победу украинского боксера равен – 1.13, тогда как на победу Беллью можно сделать ставку с коэффициентом – 6.50, а на ничью – 26.00.

Не сомневается в своей победе и сам Усик, который уже рассказал, как одолеет своего соперника.

 
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Сегодня|Спорт

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