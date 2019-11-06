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Стало известно имя следующего соперника звездного Конора Макгрегора

6 ноября, 12:47

Знаменитый боец смешанных единоборств сразится с американцем Серроне

Макгрерор будет биться 18 января

Макгрерор будет биться 18 января

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Всемирно известный боец Конор Макгрегор определился со следующим соперником. 31-летний ирландский боец смешанных единоборств будет биться с 36-летним американцем Дональдом Серроне. Это подтвердил менеджер бывшего чемпиона UFC Оди Аттар. Бой состоится в Лас-Вегасе (США) 18 января. Ранее мы писали, что Макгрегора оштрафовали на 1000 евро за нападение на старика в пабе Дублина. Смотрите, как это было.

"У нас были продуктивные переговоры с UFC, мы договорились о дате и сопернике для Конора, – сказал Аттар в интервью ESPN MMA. – Контракт на бой с Серроне неизбежен. Не вижу ничего, что помешает этому, за исключением непредвиденных обстоятельств. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения".

При этом менеджер Конора пока не стал раскрывать всех подробностей, посоветовав подождать подписания контракта на бой.

Ранее мы писали, что Серроне по прозвищу Ковбой может быть следующим оппонентом Макгрегора. Летом он "прославился" "самой страшной гематомой в истории единоборств", полученной в бою против Тони Фергюсона.

Последний бой бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор провел 7 октября, проиграв в четвертом раунде чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Смотрите рассказ чемпиона мира по боксу по версии WBA Артема Далакяна о боях между боксерами и представителями смешанных единоборств.

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

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