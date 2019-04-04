Стало известно, какую травму получил Нгумбу в бою против Гвоздика

Соперник украинца порвал связки и не смог продолжить чемпионский поединок

Нгумбу и Гвоздик перед взвешиванием. Фото: Instagram

Стало известно, какую травму получил Нгумбу в бою против Гвоздика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5b7/9d7/5ca5b79d78b3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5b7/9d7/5ca5b79d78b3d.jpg 2019-04-04T10:52:00+03:00 Бокс Соперник украинца порвал связки и не смог продолжить чемпионский поединок

Французский боксер Дуду Нгумбу получил разрыв связок правой икроножной мышцы в поединке 30 марта против чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, сообщает ESPN со ссылкой на исполнительного директора Спортивной комиссии Пенсильвании Грега Сирба. Напомним, что Нгумбу получил травму в пятом раунде боя, просто перемещаясь по рингу в отсутствии контакта с соперником, и не смог продолжить бой.

"Я видел тяжелые растяжения лодыжек, но я никогда не видел такого разрыва связок", – сказал Сирб.

После боя менеджер украинского боксера Эгис Климас усомнился в правдоподобности травмы, полученной фактически на ровном месте, и предположил, что претендент просто решил использовать это как предлог для отказа от продолжения боя.

"Я сомневаюсь, что повреждение было. Думаю, Дуду получил достаточно и больше не хотел находиться в ринге", – предположил Климас.

Как сообщалось ранее, Александр Гвоздик уже знает имя следующего соперника.По словам украинца, ему предстоит защита титула против Маркуса Брауна.

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