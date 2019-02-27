Стало известно место проведения всех полуфиналов Всемирной боксерской суперсерии
Поединки в трех весовых категориях пройдут в США, Шотландии и Латвии
Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между экс-чемпионом WBA в первом тяжелом весе Юниером Дортикосом и Эндрю Табити пройдет 15 июня в Риге в рамках шоу, главным событием которого станет другой полуфинальный поединок WBSS в этом весе между экс-чемпионами Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацким.
Напомним, что бой Дортикос – Табити оставался последним полуфиналом суперсерии, дата которого еще не была определена. Теперь официальное расписание полуфинальных поединков WBSS выглядит следующим образом:
27 апреля, США (точное место не определено)
- Нонито Донэр – Золани Тете (легчайший вес)
- Реджис Прогрейс – Кирилл Релих (первый полусредний вес)
18 мая, Глазго (Шотландия)
- Наойя Иноуэ – Эммануэль Родригес (легчайший вес)
- Джош Тейлор – Иван Баранчик (первый полусредний вес)
15 июня, Рига (Латвия)
- Майрис Бриедис – Кшиштоф Гловацкий (первый тяжелый вес)
- Юньер Дортикос – Эндрю Табити (первый тяжелый вес)
Напомним, сегодня стало известно, что реванш Уайлдер – Фьюри не состоится в ближайшее время.
Ранее Алина Шатерникова рассказала, как относится к возвращению Тайсона Фьюри после дисквалификации:
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