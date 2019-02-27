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Стало известно место проведения всех полуфиналов Всемирной боксерской суперсерии

Сегодня, 13:32

Поединки в трех весовых категориях пройдут в США, Шотландии и Латвии

Стало известно место проведения всех полуфиналов Всемирной боксерской суперсерии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/675/427/5c7675427dadc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/675/427/5c7675427dadc.jpg Бокс Поединки в трех весовых категориях пройдут в США, Шотландии и Латвии

Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между экс-чемпионом WBA в первом тяжелом весе Юниером Дортикосом и Эндрю Табити пройдет 15 июня в Риге в рамках шоу, главным событием которого станет другой полуфинальный поединок WBSS в этом весе между экс-чемпионами Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацким. 

Напомним, что бой Дортикос – Табити оставался последним полуфиналом суперсерии, дата которого еще не была определена. Теперь официальное расписание полуфинальных поединков WBSS выглядит следующим образом:

27 апреля, США (точное место не определено)

  • Нонито Донэр – Золани Тете (легчайший вес)
  • Реджис Прогрейс – Кирилл Релих (первый полусредний вес)

18 мая, Глазго (Шотландия)

  • Наойя Иноуэ – Эммануэль Родригес (легчайший вес)
  • Джош Тейлор – Иван Баранчик (первый полусредний вес)

15 июня, Рига (Латвия)

  • Майрис Бриедис – Кшиштоф Гловацкий (первый тяжелый вес)
  • Юньер Дортикос – Эндрю Табити (первый тяжелый вес)

Напомним, сегодня стало известно, что реванш Уайлдер – Фьюри не состоится в ближайшее время.

Ранее Алина Шатерникова рассказала, как относится к возвращению Тайсона Фьюри после дисквалификации:

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Тег бокс, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, Юниер Дортикос

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AllBoxing

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