Стало известно, на чем погорел Похититель трупов, бросивший вызов Усику

Британский супертяж ямайского происхождения завладел поясом WBC, используя анаболические стероиды

Диллиан Уайт. Фото: Reuters

Стало известно, какой запрещенный препарат был найден в крови Диллиана Уайта. Напомним, как оказалось, временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт провалил допинг-тест накануне боя с колумбийцем Оскаром Ривасом. Хотя это не помешало проведению поединка, который Уайт по прозвищу Похититель трупов выиграл у Риваса по очкам.

Как сообщает Boxing Scene, в крови временного чемпиона были обнаружены анаболические стероиды - эпиметандиенон и гидроксиметандиенон. Они используются для повышения работоспособности спортсмена, однако вызывают побочные эффекты в виде серьезных проблем с печенью.

Напомним, что бой Уайт – Ривас состоялся 20 июля и закончился первым в карьере поражением колумбийца. Кстати, тот поединок не обошелся без фирменной фишки Диллиана Уайта, который перед каждым боем заводит себя, завывая как настоящий волк. На сей раз Уайт перевоплотился в зверя у себя в душевой и около минуты завывал так натурально, что даже без дополнительных проб мог бы получить роль оборотня в каком-нибудь фильме ужасов.

Отметим, что Диллиан Уайт во второй раз в карьере попал в скандал с запрещенными препаратами. Теперь вместо боя с Александром Усиком, которому британский боксер ямайского происхождения не раз уже бросал вызов, он может получить 8-летнюю дисквалификацию.

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