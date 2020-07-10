Стало известно, сколько украинцу предлагают за бой с лучшим боксером планеты

Уроженец Крыма Сергей Деревянченко в ближайшее время проведет поединок за титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг). Парадоксально, но при этом открытым остается вопрос, с кем именно будет драться 34-летний украинец. Ведь Деревянченко получил два предложения от чемпионов. Также определенную роль играет и гонорар, который Сергей получит за выход в ринг.

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Вчера мы сообщали, что Деревянченко стал главной целью для лучшего боксера современности. Рыжеволосый мексиканец Сауль Альварес, который считается лучшим боксером независимо от весовой категории, сохранил лишь титул WBA. Его команда предлагает украинцу заработок в пять миллионов долларов, пишет ESPN Deportes. С одной стороны – и деньги приличные, и возможность биться со звездой мирового масштаба. С другой – возникает вопрос, готов ли Сергей (на фото – справа) достойно противостоять боксеру, который потерпел лишь одно поражение в 56 боях (от Флойда Мейвезера). Под Сауля даже зарезервирована предварительная дата – 12 сентября.

Головкин победил Деревянченко по очкам / Фото: Reuters

А вот за возможный поединок с чемпионом по версии WBC – непобедимым американцем Джермаллом Чарло – Деревянченко дают вдвое меньше – 2,5 миллиона, сообщает тот же источник. Что выберет Деревянченко, узнаем в ближайшее время, ведь затягивать переговоры некуда: до боя – всего два месяца.

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Смотрите, как Сергей проводил тренировку на открытом воздухе в Нью-Йорке

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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