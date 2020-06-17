"Стану первым, кто побьет Ломаченко": 22-летний чемпион из США уже был спарринг-партнером украинца

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе (до 58,967 кг) 22-летний американец Шакур Стивенсон заявил, что готов побить обладателя поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе (до 61,235 кг) 32-летнего украинца Василия Ломаченко. Отметим, что во время первого большого вечера бокса после карантина небитый Стивенсон уложил известного пуэрториканца.

"Еще когда у меня был рекорд 2:0, я сказал в одном из интервью, что это поединок моей мечты. Я заявил об этом после спарринга с Ломаченко. Если Василий после боя с Лопесом собирается вернуться во второй полулегкий вес, то я думаю, что стану первым, кто побьет Ломаченко. У меня все еще есть время для того, чтобы развиваться и становиться лучше", – заявил серебряный призер Олимпиады-2016.

"Никакого неуважения к Ломаченко у меня нет, но считаю, что он стареет. Я думаю, что если Top Rank сведет нас в ринге, то я стану первым, кто его побьет. Волка ноги кормят, у меня есть хорошая физическая подготовка и скорость рук. Я обладаю таким же боксерским IQ, как и Ломаченко. К тому же у меня есть ударная мощь. Нет ничего, чего бы я не умел делать в ринге. Думаю, что стилистически я идеальный претендент, чтобы побить Ломаченко", – сказал Стивенсон.

Читайте также: Лагерь с клубничкой: особая еда украинского боксера перед боем с чемпионом, который "по колени в крови"

Реклама

Отметим, что Шакур был спарринг-партнером Ломаченко весной 2018 года: "Когда мы впервые спарринговали, он понял, насколько я хорош. Он использовал меня на протяжении всего тренировочного лагеря, мы провели много раундов. У него было много спарринг-партнеров, но они не имели возможности выйти на ринг, потому что он хотел победить меня, но у него не получалось, хотя он и пытался".

Ранее Ломаченко рассказал о будущем объединительном бое в США. Поединок украинца с Теофимо Лопесом должен состояться осенью в Лас-Вегасе.

Смотрите, как Ломаченко получил награду как лучший боксер 2019 года

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама