"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко

Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Джервонта Дэвис. Фото: Instagram

"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dd1/0c1/5cadd10c15c37.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dd1/0c1/5cadd10c15c37.png 2019-04-10T14:23:00+03:00 Бокс Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Непобедимый американский боксер Джервонта Дэвис по прозвищу Танк не стал медлить с ответом на провокационное обвинение в свой адрес, сделанное Василием Ломаченко. Ранее украинец заявил: "Джервонта - просто бизнесмен, и это все знают. Я готов драться с ним бесплатно, ради моей цели выходить в ринг против чемпионов мира. Но я уверен, что Дэвис никогда не выйдет со мной в один ринг". Напомним, все эти страсти бурлят на фоне подготовки Ломаченко к поединку с британцем Энтони Кроллой, который состоится в ночь с этой пятницы на субботу в США. Съемочная группа проекта "Сегодня" эксклюзивно покажет эмоции бойцов после последней тренировки перед боем, а также расспросит лично о настрое перед поединком самого Василия Ломаченко и его промоутера Боба Арума. Подробности в четверг в выпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 на телеканале "Украина".

"Старик, какого черта я должен выходить в ринг бесплатно? Ты прав, я никогда этого не сделаю. Я боксер, который дерется ради призовых! И если мы с тобой встретимся в ринге, обещаю, я отправлю тебя на пенсию", – ответил Василию Ломаченко Джервонта Дэвис в своем Twitter.

Интересно, что ранее Василий Ломаченко назвал свое главное отличие от американцев. "Менталитет американцев и наш менталитет немного отличаются, – заявил украинский чемпион. – Наши спортсмены более скромные, привыкли доказывать результатом, а не языком. Здесь куча примеров, когда ты много всего наговорил, проиграл и об этом все забыли, и никто даже не вспоминает, что ты наговорил".

Как сообщалось ранее, подписчики Энтони Кроллы, с которым в ночь с пятницы на субботу будет драться Ломаченко, сомневаются, что британец останется в живых после поединка с украинцем. Кролле советуют оформить медстраховку.

Бой Ломаченко – Кролла

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