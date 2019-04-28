Стоны не для слабонервных: жесткий нокаут в исполнении украинского супертяжа

Воспитанник тренера Владимира Кличко уже на второй минуте боя уложил на ринг своего визави в Германии

Зрители вечера бокса в немецком Карлсруэ стали свидетелями зрелища не для слабонервных. В одном из боев вечера на ринг вышел непобежденный украинский супертяж Владислав Сиренко. Для нашего боксера это был титульный поединок за пояса интернационального чемпиона WBF и интернационального чемпиона Германии. Соперником выступил аргентинец Леандро Робутти, который в девяти предыдущих поединках успел потерпеть три поражения. Уже на второй минуте боя в Карлсруэ Сиренко – после серии из одного удара в корпус и двух попаданий в голову – отправил аргентинца в глубокий нокаут. Распластавшись на канвасе, Леандро Робутти долго стонал от боли и за его здоровье стало действительно страшно. Оказалось, при падении аргентинец еще и серьезно травмировал ногу. Благо, позже он сумел прийти в себя.

Сиренко с Усиком. Фото – Instagram

Отметим, что для 24-летнего Сиренко это был 11-й бой на профессиональном ринге и десятая досрочная победа. К поединкам на профи-ринге его готовит известный американский специалист Джеймс Али Башир, прежде сотрудничавший с Владимиром Кличко и Александром Усиком.

Как сообщалось ранее, украинец Виктор Постол отобрал пояс у француза Мамуна. Ледяной человек из Киева победил француза в Лас-Вегасе единогласным решением судей.

Также сообщалось, что "сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты. В этом рейтинге Усик и Ломаченко оказались круче обидчика Кличко.

Напомним, уже 25 мая свой первый бой в новом весе проведет Александр Усик:



Бокс. Усик – Такам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стоны не для слабонервных: жесткий нокаут в исполнении украинского супертяжа". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"