"Стране я буду верен постоянно. Прошу тебя: прости за все ты мне": Усик в стихах исповедался за свои грехи

Перед началом Великого поста украинский боксер попросил его простить и "отпустить ему грехи"

Украинский супертяж Александр Усик, которому пригрозили первым нокаутомна профи-ринге, порадовал своих подписчиков новым художественным произведением. Боксер опубликовал у себя в Instagram стихотворение по случаю Прощеного воскресенья – последнего дня перед Великим постом. Получилась своего рода исповедь.

"Прости меня, Всевышний, ой прости

И огради меня от тяжести душевной

Прости и отпусти ты мне грехи

Перед тобой стою я на коленях

Я знаю: грешен я не по годам

Но где найти дорогу ту без мрака?

Я за тобою по твоим стопам готов идти

Чтоб не облаяла собака

Прости родных, прости родную

Прости всех тех, кто рядышком со мной

Молю тебя, не посылай на муки детей моих за мой неверный ход

Я буду верен вере православной, я буду верен и семье своей

Стране я буду верен постоянно

Прошу тебя: прости за все ты мне"

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Напомним, в своем предыдущем стихотворении Александр Усик также затронул тему веры. "За веру, за семью, за друга и отчизну/У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться/Его нужно просить о помощи и силе/Надеяться на Небо, не на себя красивых", – написал ранее боксер.

Смотрите фрагмент одной из тренировок Усика

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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