"Стране я буду верен постоянно. Прошу тебя: прости за все ты мне": Усик в стихах исповедался за свои грехи

Украинский супертяж Александр Усик, которому пригрозили первым нокаутомна профи-ринге, порадовал своих подписчиков новым художественным произведением. Боксер опубликовал у себя в Instagram стихотворение по случаю Прощеного воскресенья – последнего дня перед Великим постом. Получилась своего рода исповедь.
- "Прости меня, Всевышний, ой прости
- И огради меня от тяжести душевной
- Прости и отпусти ты мне грехи
- Перед тобой стою я на коленях
- Я знаю: грешен я не по годам
- Но где найти дорогу ту без мрака?
- Я за тобою по твоим стопам готов идти
- Чтоб не облаяла собака
- Прости родных, прости родную
- Прости всех тех, кто рядышком со мной
- Молю тебя, не посылай на муки детей моих за мой неверный ход
- Я буду верен вере православной, я буду верен и семье своей
- Стране я буду верен постоянно
- Прошу тебя: прости за все ты мне"
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Напомним, в своем предыдущем стихотворении Александр Усик также затронул тему веры. "За веру, за семью, за друга и отчизну/У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться/Его нужно просить о помощи и силе/Надеяться на Небо, не на себя красивых", – написал ранее боксер.
Смотрите фрагмент одной из тренировок Усика
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