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"Стране я буду верен постоянно. Прошу тебя: прости за все ты мне": Усик в стихах исповедался за свои грехи

1 марта, 19:49

Перед началом Великого поста украинский боксер попросил его простить и "отпустить ему грехи"

Украинский супертяж Александр Усик, которому пригрозили первым нокаутомна профи-ринге, порадовал своих подписчиков новым художественным произведением. Боксер опубликовал у себя в Instagram стихотворение по случаю Прощеного воскресенья – последнего дня перед Великим постом. Получилась своего рода исповедь.

  • "Прости меня, Всевышний, ой прости
  • И огради меня от тяжести душевной
  • Прости и отпусти ты мне грехи
  • Перед тобой стою я на коленях
  • Я знаю: грешен я не по годам
  • Но где найти дорогу ту без мрака?
  • Я за тобою по твоим стопам готов идти
  • Чтоб не облаяла собака
  • Прости родных, прости родную
  • Прости всех тех, кто рядышком со мной
  • Молю тебя, не посылай на муки детей моих за мой неверный ход
  • Я буду верен вере православной, я буду верен и семье своей
  • Стране я буду верен постоянно
  • Прошу тебя: прости за все ты мне"

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Напомним, в своем предыдущем стихотворении Александр Усик также затронул тему веры. "За веру, за семью, за друга и отчизну/У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться/Его нужно просить о помощи и силе/Надеяться на Небо, не на себя красивых", – написал ранее боксер.

Смотрите фрагмент одной из тренировок Усика

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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стихи Александр Усик Прощеное воскресенье

Источник: Сегодня|Спорт

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