Страсти по Усику: за статус украинца "сцепились" Джошуа и Фьюри

Если Фьюри назвал Усика ноунеймом, то Джошуа - способным на великие дела: "Я брошу ему вызов"

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

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Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вступил в виртуальный словесный "бой" с Тайсоном Фьюри относительно величия украинца Александра Усика. Напомним, ранее "Цыганский король" назвал Усика "ноунеймом" и отказался с ним драться.

Тайсон Фьюри

"Усика нет в моем списке. Он неизвестен, – заявил накануне Тайсон Фьюри. – Никому это не интересно. Денег на этом не заработаешь. Зачем мне бой против него? Он маленький тяж, иностранец, который плохо говорит на английском, и, в любом случае, никому это не интересно. Я хочу больших боев, которые интересны публике, и это не такой бой".

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Теперь же с совершенно противоположной оценкой Александра Усика, обязательного претендента по линии WBO, выступил Энтони Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

"Для нас это бизнес. Мы желаем драться с лучшими. Усик – лучший крузер, которого мы когда-либо видели, и я хочу драться с ним, поскольку он перешел в супертяжелый вес. Люди говорят, мол, он же крузер, но посмотрите на достижения Эвандера Холифилда в хэвивейте. Он был феноменальным бойцом, – утверждает Энтони Джошуа. – Кто сказал, что Усик не способен на великие дела? Но чтобы продемонстрировать свой потенциал, он должен сразиться с топовыми бойцами хэвивейта. Я буду первым, кто бросит ему вызов"

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Отметим, что ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик встретится в ринге с Джошуа. "Это факт! Вопрос заключается только в том, когда: в ближайшем бою или следующем. Сейчас мы ожидаем решения Энтони", – отметил Красюк.

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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