Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

Судей, отдавших победу российскому боксеру, отстранили на полтора года

23 декабря, 20:27

Двое судей откровенно засудили чешского боксера Пейсара в поединке против россиянина Кудряшова

Посмотрите на лицо "победителя" Дмитрий Кудряшова

Посмотрите на лицо "победителя" Дмитрий Кудряшова / Фото: Instagram

Судей скандального боя между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром дисквалифицировали на полтора года без права обжалования решения. Ираклий Малазония и Семен Стахеев присудили россиянину победу, несмотря на очевидное преимущество чеха.

Пейсар доминировал на ринге практически на протяжении всего боя Кудряшов выиграл только четвертый раунд, когда сумел отправить соперника в нокдаун. Тем не менее, чех сумел восстановиться и сам был близок к тому, чтобы отправить россиянина на канвас.

Напомним, что в главном поединка вечера в Красноярске состоялся бой-возвращение российского боксера Дениса Лебедева против южноафриканца Тобисо Мчуну. Мчуну победил Лебедева по очкам, а после боя 40-летний россиянин по прозвищу "десантник" снова объявил об уходе из бокса. "Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не то. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?", – признался Лебедев.

Реклама

Также на прошлых выходных бывший украинец Киладзе устроил рубку с непобедимым нигерийцем. Выступавший ранее под украинским флагом грузин потерпел очередное поражение на профессиональном ринге.

В тренде
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Денис Лебедев - Табисо Мчуну

Друг Кличко выпал из ринга перед боем: забавное видео

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс судьи Дмитрий Кудряшов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес
За Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – ЛопесБокс
После грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-Йорке
После грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-ЙоркеБокс
Комми – Лопес: где и во сколько смотреть бой, в котором определится соперник Ломаченко
Комми – Лопес: где и во сколько смотреть бой, в котором определится соперник ЛомаченкоБокс
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весеБокс
"Скучно не будет": Кадыров вызвал на бой насильника ЕмельяненкоБокс
Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газу
Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...