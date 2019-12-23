Судей, отдавших победу российскому боксеру, отстранили на полтора года

Посмотрите на лицо "победителя" Дмитрий Кудряшова / Фото: Instagram

Судей скандального боя между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром дисквалифицировали на полтора года без права обжалования решения. Ираклий Малазония и Семен Стахеев присудили россиянину победу, несмотря на очевидное преимущество чеха.

Пейсар доминировал на ринге практически на протяжении всего боя Кудряшов выиграл только четвертый раунд, когда сумел отправить соперника в нокдаун. Тем не менее, чех сумел восстановиться и сам был близок к тому, чтобы отправить россиянина на канвас.

Напомним, что в главном поединка вечера в Красноярске состоялся бой-возвращение российского боксера Дениса Лебедева против южноафриканца Тобисо Мчуну. Мчуну победил Лебедева по очкам, а после боя 40-летний россиянин по прозвищу "десантник" снова объявил об уходе из бокса. "Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не то. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?", – признался Лебедев.

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Также на прошлых выходных бывший украинец Киладзе устроил рубку с непобедимым нигерийцем. Выступавший ранее под украинским флагом грузин потерпел очередное поражение на профессиональном ринге.

Друг Кличко выпал из ринга перед боем: забавное видео

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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