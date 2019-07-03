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Судей Василия Ломаченко проверят на наркотики

3 июля, 15:18

Всемирный боксерский совет намерен узнать, не употребляют ли рефери кокаин и марихуану

Фото: AFP

Всемирный боксерский совет WBC решил развивать свою программу "Чистый бокс" и объявил о намерении тестировать рефери и судей на наличие наркотических веществ в организме. Об этом сообщает официальный сайт организации. Тесты предназначены для выявления в организме следов таких наркотических веществ, как марихуана, кокаин и метамфетамины.

Кроме того, WBC собирается работать вместе со всеми национальными федерациями бокса над развитием этой программы. Двое американских судей - Стив Морроу и Фрэнк Гарза - уже предоставили свои тесты организации, они оказались отрицательными.

Отметим, что ближайшим поединком с участием украинских боксеров, где на кону будет пояс чемпиона мира WBC, станет поединок Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Он состоится 31 августа на самом загруженном стадионе в мире - лондонской "O2 Арена". Как мы сообщали, в Британии разрабатывают план по лишению Ломаченко всех чемпионских поясов.

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Напомним, как профессиональный, так и любительский бокс то и дело сотрясают судейские скандалы. Последний из них на профи-ринге разразился в поединке между жертвами Александра Усика – Кшиштофом Гловацки и Майрисом Бриедисом. Во втором раунде полуфинального поединка Всемирной суперсерии в Риге Бриедис потряс Гловацки незаконным ударом локтем, а затем 20 секунд бил его после гонга, и судья никоим образом этому не препятствовал. В результате грязной победы, добытой нокаутом в третьем раунде, латвиец попал в финал второго сезона WBSS, где встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, судьи

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Сегодня|Спорт , XSport

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