Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

Сумасшедший боец из Мексики пощечинами нокаутировал соперника с окровавленным лицом

26 ноября, 12:59

Нино Маррокуин очень жестко избивал соперника

Реклама

Мексиканский боец Нино Маррокуин выиграл у соотечественника Тито Кастро техническим нокаутом. Поединок прошел в рамках турнира по джиу-джитсу CJJ Worlds 3.

Читайте также: "иранский Халк" едет драться в Америку и хочет сокрушить мир ММА

Маррокуин наносил сопернику удары ладонью по голове, после чего судья остановил поединок. Бой проходил в среднем весе.

INSTAGRAM

На этом же турнире боец Перл Гонсалес применила рычаг локтя и одержала победу над Лилианой Борха. После поединка оказалось, что рука Борхи сломана.

Ранее мы писали, что следующим соперником Конора Макгрегора может стать Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой". Летом он "прославился" "самой страшной гематомой в истории единоборств", полученной в бою против Тони Фергюсона.

Как известно, Конор Макгрегор планирует вернуться в октагон 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.Ужасающие фотографии Дональда Серроне после летнего боя с Тони Фергюсоном обошли весь мир

Смотрите рассказ чемпиона мира WBA Артема Далакяна о боях между боксером и бойцом UFC.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – ОртисБокс
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутомБокс
"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его телоБокс
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против ОртисаБокс
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия КличкоБокс
Боец ММА адским
Боец ММА адским "раскатом грома" уложил соперника на полБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...