Сумасшедший боец из Мексики пощечинами нокаутировал соперника с окровавленным лицом

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Мексиканский боец Нино Маррокуин выиграл у соотечественника Тито Кастро техническим нокаутом. Поединок прошел в рамках турнира по джиу-джитсу CJJ Worlds 3.

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Маррокуин наносил сопернику удары ладонью по голове, после чего судья остановил поединок. Бой проходил в среднем весе.

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На этом же турнире боец Перл Гонсалес применила рычаг локтя и одержала победу над Лилианой Борха. После поединка оказалось, что рука Борхи сломана.

Ранее мы писали, что следующим соперником Конора Макгрегора может стать Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой". Летом он "прославился" "самой страшной гематомой в истории единоборств", полученной в бою против Тони Фергюсона.

Как известно, Конор Макгрегор планирует вернуться в октагон 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.Ужасающие фотографии Дональда Серроне после летнего боя с Тони Фергюсоном обошли весь мир

Смотрите рассказ чемпиона мира WBA Артема Далакяна о боях между боксером и бойцом UFC.

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