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Сумасшедший дрифт от украинского Хайтека: Ломаченко подался в автоспорт на видавшей виды машине

18 ноября, 22:18

Чемпион мира по боксу и за рулем чувствует себя очень уверенно

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе, украинский боксер Василий Ломаченко подался в автоспорт. На днях боец из Белгород-Днестровского попробовал себя в дрифте на видавшем виды авто. Ранее мы рассказывали, какой гонорар получил Ломаченко за последний бой с Кэмпбеллом.

Смотрите, как украинский Хайтек управляется с машиной

Василий Ломаченко занимается дрифтом Видео: Instagram

Василий часто пробуется в других видах спорта. Например, он очень любит хоккей, частенько выбирая себе экипировку во время сборов в Америке. Мы уже рассказывали, как Ломаченко сыграл в хоккей в Белгород-Днестровском.

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Также мы сообщали, что Василий Ломаченко и Александр Гвоздик играли в США в баскетбол.

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ПозднееЛомаченко посетил матч чемпионата НБА. Украинский боксер побывал на игре "Нью-Йорк Никс" на легендарной арене Madison Square Garden накануне своего следующего боя.

А недавно известный как заядлый рыбак Ломаченко принял участие в зарыблении Днепра. Боксер с друзьями запустил в речку 200 тысяч молодых рыб. Смотрите, Василий Ломаченко помогает восстанавливать естественное разнообразие

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боксер Василий Ломаченко автоспорт дрифт

Источник: Сегодня|Спорт

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