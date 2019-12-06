Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британца

Болельщики ждут нокаута до седьмого раунда и ставят на Джошуа, а Малиновский считает, что у Руиса есть шансы провести удачную защиту

Чемпион Энди Руис и претендент Энтони Джошуа / Фото: Reuters

В этот уикенд в Саудовской Аравии состоится едва ли не самое громкое событие года в мире бокса. Болельщиков ждет грандиозный реванш супертяжеловесов, в котором обидчик Владимира Кличко Энтони Джошуа попытается вернуться свои пояса чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Их он сенсационно проиграл Энди Руису еще в начале лета. Кстати, в андеркарте состоится поединок Поветкин – Хантер: анонс и прогноз на бой.

Мексиканец в первом бою считался абсолютным андердогом, но он несколько раз посылал Джошуа в нокдаун, пока в седьмом раунде рефери наконец не остановил поединок. Боксер с лишним весом победил атлетичного олимпийского чемпиона: такого никто не мог ожидать!

Но даже после такого далеко не все верят, что Руис повторит свой подвиг. Как рассказали нам аналитики Parimatch, большинство прогнозов болельщики делают в пользу британца, а именно 65% на 35%. Также многие уверены, что бой завершиться досрочно. Причем основные прогнозы на нокаут приходятся на раунды с пятого по седьмой.

Энди Руис и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

При этом ожидается, что большая часть прогнозов придется на день боя, когда болельщики посмотрят финальное взвешивание, а затем приготовятся смотреть поединок перед телевизором. Не исключено, что тогда ставки на Руиса возрастут. Ведь в каком-то плане он считается народным чемпионом. Да, не все его любят, но он завоевал огромное уважение своей победой в бою, где ему предрекали роль боксерской груши.

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При подготовке к поединку оба боксера занялись тем, что стали сгонять вес. Сложно сказать, кому это больше пойдет на пользу. Оба, однозначно, хотели стать быстрее. Но удары Джошуа и так не сильно потрясали Руиса, скорее только больше злили. Если и удар Энди станет менее мощным, то это будет все же больше на руку британцу. Впрочем, многое будет зависеть еще и от тактики на бой. Пока что с уверенностью можно говорить о том, что готовились боксеры очень серьезно, а это значит, что нас ждет настоящее шоу в ринге.

Олег Малиновский, чемпион Европы по версии WBO:

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- Этот бой действительно невероятно интересен. И в первую очередь тем, кто смотрел первый поединок. Лично я был полностью уверен, что Джошуа одержит победу. Но он проиграл, потому что у него был грамотный соперник, который выбрал правильную тактику, которая и привела его к яркой, заслуженной победе.

Очень интересно увидеть, как все будет проходить в этот раз. Джошуа очень ответственно подошел к подготовке, не как тогда. Руиса просто не воспринимали всерьез. Британец понимает, что предстоит боксировать с очень серьезным оппонентом. Энтони много работал именно как боксер, а не проводил время в зале таская железо, что делало его медленным. В боксе нельзя думать только о том, как нарастить мышцы.

Да и Руис сбросил вес. Думаю, если он снова выберет верную тактику, то считать Джошуа безоговорочным претендентом на победу будет сложно. У Энди есть все шансы провести удачную защиту поясов.

Ожидаю, бой будет очень грамотно построен обеими сторонами. Никто не будет лезть вперед, будут присматриваться и осторожно боксировать первую половину боя, чтобы не пропустить сильный удар. Джошуа и Руис знают, что каждый из них способен ударить и закончить поединок.

Думаю, Руис будет вытаскивать Джошуа на себя и в момент сближения взрываться и пытаться бить на опережение. Энтони же попытается держать соперника на расстоянии за счет длины своих рук и не давать ему бить. Скорее всего, мы увидим победу нокаутом одного из боксеров. 12 раундов бой тянутся не будет.

Руслан Малиновский / Фото: Instagram

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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