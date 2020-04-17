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Супербой Джошуа – Фьюри переносят на 2021 год: "Рассчитывать на июль слишком оптимистично"

17 апреля, 11:07

Александр Трикиша

Коронавирус внес изменения в планы промоутеров

Известный промоутер Боб Арум выразил мнение, что объединительный бой межу чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа может пройти в начале 2021 года. Перед этим боксеры проведут поединки против Деонтея Уайлдера и Кубрата Пулева соответственно. Кстати, накануне Джошуа бросил вызов Фьюри: "Если хочешь быть первым номером, то сразись со мной".

"Я полагаю, что рассчитывать на июль слишком оптимистично. Не думаю, что нам разрешат пускать зрителей на арены в июле. Я думаю, что бой Джошуа-Пулев будет перенесен на осень, точно так же как бой Фьюри-Уайлдер, который мы сейчас планируем на октябрь.

Я думаю, что, если эти бои пройдут так, как многие ожидают, и Фьюри и Джошуа выйдут победителями, они проведут бой в следующем году. Никакой катастрофы не случится, если они проведут бой не в декабре, а в январе или феврале 2021", – сказал Арум в интервью iFL TV.

Напомним, что в 2020 году Джошуа должен был встретиться с украинцем Александром Усиком – обязательным претендентом на титул WBO. Перед этим Джошуа проведет бой с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. Усик согласился отсрочить поединок с условием, что будет следующим в очереди.

Есть большая вероятность, что Всемирная боксерская организация отберет у Джошуа титул и отдаст Усику, если британец решит боксировать с Фьюри, а не с украинцем.

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Боб Арум

Источник: Сегодня|Спорт

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