Супербой Уайлдер – Фьюри за титул чемпиона WBC официально подтвержден

Сегодня, 17:19

Сторонам осталось только определиться с местом проведения поединка

Деонтей Уайлдер будет защищать титул WBC. Фото AFP
Деонтей Уайлдер будет защищать титул WBC. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и бывший обладатель титулов IBF, WBA (Super), WBO, IBO британец Тайсон Фьюри официально объявили о своем поединке. Встреча состоится 1 декабря, место проведения определится позже. Ранее сообщалось, что бой может пройти в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Фьюри впервые после 2,5-летнего перерыва вернулся на ринг в этом июне, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде. В середине августа он по очкам победил итальянца Франческо Пьянету. 30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Его рост – 206 сантиметров, размах рук – 216 см. В рейтинге действующих боксеров тяжеловесов занимает пятое место.

Уайлдер, в свою очередь, в последний раз выходил на ринг в этом марте – он в 10-м раунде техническим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса. 32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. Рост американца – 201 см, размах рук – 211 см, а в рейтинге он занимает второе место после Энтони Джошуа.

Напомним, что сегодня состоится еще один топовый бой в супертяжелом весе. Обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет защищать их в поединке против Александра Поветкина. Смотреть бой Поветкин – Джошуа можно в прямом эфире на ТВ.
бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер

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Сегодня|Спорт

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