Супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге: смотрите, какую красоту мы не увидим

В Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде недопустимо

Уже 7 декабря, в субботу, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис проведет реванш с Энтони Джошуа. Поединок состоится в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд. Примечательным является тот факт, что в ринге не будет ринг-герлз, которые традиционно выносят таблички с номером раунда, сообщает The Sun.

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Причина – на поверхности. Все дело в том, что в Саудовской Аравии существуют жесткие правила, согласно которым женщины должны максимально прятать свое тело в публичном месте. Между тем, как правило, ринг-герлз очень откровенно одеты, а появление в таком виде недопустимо для местной культуры.

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Как мы писали ранее, ожиданиями от приближающегося реванша в Саудовской Аравии поделился знаменитый британец Дэвид Хэй. "Джошуа – фаворит, пока Руис не зацепит его челюсть", – заявил Хэй, в свое время побитый на ринге Владимиром Кличко.

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Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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