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Супербою быть! Альварес и Деревянченко начали переговоры

27 июля, 16:28

Боксеры встретятся в поединке за чемпионский пояс IBF в среднем весе

Альварес отобрал чемпионские пояса у Головкина
Альварес отобрал чемпионские пояса у Головкина. Фото: AFP

На днях Международная боксерская федерация (IBF) поставила ультиматум чемпиону мира в среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу. Его обязали провести бой против обязательного претендента на титул украинца Сергея Деревянченко.

Похоже, Альварес решил не рисковать и переговоры начались. Как стало известно boxing-mma, команда Альвареса сделала предложение о бое Деревянченко. Добро на этот поединок дал стриминговый сервис DAZN, у которого с мексиканцем многомиллионный контракт.

Ранее сообщалось, что DAZN согласится на этот поединок если Альварес решится третий раз выйти против Геннадия Головкина.

Справка

Сауль Альварес - чемпион мира по версиям WBC (2011-2013), WBA (2013), WBO (2016-2017) и The Ring (2013) в первом среднем весе; чемпион мира по версиям WBC (2015-2016; 2018-н. в.), WBA (2018-н. в.) и The Ring (2015-2018; 2018-н. в.) в среднем весе. Регулярный чемпион мира по версии WBA (2018-н. в.) в суперсреднем весе.

На сегодняшний день является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. По контракт с DAZN, боксер получит 365 миллионов долларов и проведет 11 боев за пять лет. 

Интересно, что Головкин был лишен пояса IBF, отказавшись драться с Деревянченко. А потом казахстанский боксер проиграл остальные свои пояса Саулю. Что касается титула IBF, то он тогда стал вакантным. И Деревянченко не сумел стать чемпионом мира, проиграв по очкам Дэниэлу Джейкобсу.

Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс, а Джейкобс в свою очередь проиграл титул Альваресу, который объединил у себя три пояса в среднем весе.

Как мы писали ранее, Теофимо Лопес сделал предложение Ломаченко:"Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса".


Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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Тег бокс, боксеры, Сауль Альварес, Сергей Деревянченко

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Источник:

boxing-mma.com

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