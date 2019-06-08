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Суперсерия в супертяжах: Александра Усик извучил свою сокровенную мечту

8 июня, 20:06

Знаменитый боксер хотел бы стать абсолютным чемпионом по той же схеме, что принесла ему славу в крузервейте

В последнем бою Усик нокаутировал Беллью
В последнем бою Усик нокаутировал Беллью. Фото: Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) был бы рад принять участие в турнире всемирной серии WBSS в супертяжелом весе. Слова украинца цитирует boxingnews24.com. "Если WBSS решит организовать турнир Мохаммеда Али в супертяжелом весе, то это было бы действительно здорово. Это было бы очень интересно, но даже не знаю, возможно ли это, – сказал Александр Усик. - Уже почти год прошел с того времени, как я выиграл трофей Мохаммеда Али. Помню, когда я услышал, что WBSS пройдет в крузервейте, что трофей будет назван именем Величайшего и что все четыре пояса будут на кону, то сразу же подумал: "Это знак!". Я подумал, что мне нужно принять участие и что Бог мне поможет победить. Я был очень рад, что сделал это. Не думаю, что что-то затмит этот турнир".

Что ест Усик для увеличения веса перед дебютом в супертяжах

Александр Усик показал свой обед перед боем с Такамом Видео: Instagram

Как сообщалось ранее, американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": Боб Арум, промоутер украинского чемпиона мира WBC, не даст ему осуществить свою мечту.

Также мы писали, что Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса – по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Ранее из-за отказа проводить обязательную защиту украинца лишила своего титула WBA, а также похожее решение принял WBC.

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Тег бокс, Александр Усик

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Источники:

Сегодня|Спорт , xsport.ua

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