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"Супертяжеловесы – люди хиленькие": Уайлдер назвал очень странную причину, по которой проиграл Фьюри

25 февраля, 08:56

Американский боксер считает, что его костюм был слишком тяжелым

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг. Полная запись боя Уайлдер – Фьюри и видео нокаута есть на нашем сайте.

"Фьюри не нанес мне вообще никакого ущерба, но факт в том, что мой костюм оказался для меня слишком тяжелым. У меня в самом начале боя отказали ноги. К третьему раунду они были уже совершенно убиты. Но я – воин, и люди знают это. Легко можно было заметить, что у меня проблемы с ногами… Я понимаю, что они отказали из-за костюма. Мне впервые удалось примерить костюм вечером перед боем, и я не думал, что он окажется настолько тяжелым. Вместе с шлемом и батарейками он весил где-то 18 кг или больше", – заявил Деонтей.

Ранее Уайлдер также сообщил, что остался недоволен решением тренера Марка Бреланда остановить бой и не уверен, что оставит его в своей команде в будущем.

Как мы писали ранее, Фьюри закатил "дикую" вечеринку после победы над Уайлдером. Завернувшись в британский флаг, Тайсон перед толпой фанатов исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air.

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Yahoo! Sports

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