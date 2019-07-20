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Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

В американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд) состоялся один из самых эффектных боксерских поединков этого года. В супертяжелом весе сошлись американцы Кассиус Чейни (16-0, 10 КО) и Жоэль Коуди (8-3-2, 5 КО). Бой не продлился и одного раунда. Чейни, являющийся одноклубником Василия Ломаченко по Top-Rank, работал первым номером и выбрасывал большое количество ударов. В конечном счете потрясенный им соперник вылетел за пределы ринга.

Однако на этом все не закончилось. Коуди сумел вернуться в ринг, где ему был засчитан нокдаун. Однако через несколько секунд после возобновления противостояния Жоэль пропустил еще один тяжелый удар, после чего рефери вынужден был остановить поединок.

Как мы писали сегодня, российский боксер оказался в критическом состоянии после боя. Ему удалили часть черепа. Состояние россиянина Максима Дадашева после проведенной трепанации в связи с отеком мозга оценивается как критическое. Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом прошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина. Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.

Также сообщалось, что американец обвинил Виталия Кличко в последнем поражении Владимира. По словам экс-тренера Кличко-младшего, он бы не проиграл Джошуа, если бы не ложная подсказка от Виталия.

Смотрите, как Владимир Кличко едва не сгорел на яхте


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Тег бокс, нокаут

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Сегодня|Спорт

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