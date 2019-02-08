Сын Кости Цзю завоевал второй чемпионский титул

Цзю-младший владеет региональными поясами по версиям WBA и WBC

Тимофей Цзю. Фото: Instagram

Сын Кости Цзю завоевал второй чемпионский титул //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/da4/385/5c5da438569ab.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/da4/385/5c5da438569ab.png 2019-02-08T17:47:00+02:00 Бокс Цзю-младший владеет региональными поясами по версиям WBA и WBC

В Сиднее Цзю-младший победил британца Дентона Васселла техническим нокаутом во втором раунде. Тимофей Цзю стал обладателем титула чемпиона Океании WBA в первом среднем весе.

Отец боксера Константин Цзю поздравил сына: "Прими мои поздравления. Но это начало твоего пути. Горжусь тобой", – написал бывший абсолютный чемпион мира в Instagram.

Тимофей Цзю уже имеет титул чемпиона Азии по версии WBC. Всего на счету 24-летнего боксера 12 боев, в которых он одержал 12 побед. В рейтинге боксеров первого среднего веса на сайте Boxrec Тимофей занимает 46-е место в мире.

Его отец Костя Цзю – двукратный чемпион Европы (1989, 1991) и чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в первой полусредней весовой категории. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы.

Ранее мы писали, что Василию Ломаченко разрешили сохранить два пояса и побороться за третий. Бой против Комми должен состояться в апреле, иначе придется проводить обязательную защиту против Кроллы.

А известный промоутер Боб Арум рассказал, почему отказался от Александра Усика Позже он пожалел о своем решении. Впоследствии Усик заключил соглашение с компанией братьев Кличко K2 Promotions.

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