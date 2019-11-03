Сын легендарного Эвандера Холифилда дебютировал в профи с победы за 15 секунд

Сын легендарного американского боксера Эвандера Холифилда Эван провел дебютный бой на профессиональном ринге. Соперником 22-летнего боксера, выступающего в первом среднем весе, стал его соотечественник Ник Уинстед – он младше оппонента на один год. Ранее сообщалось, что Эвандер Холифилд вернется на ринг в 56 лет. Знаменитый боксер хочет провести выставочный бой.

Поединок продлился всего 16 секунд – после стартового гонга Эван набросился на своего соперника и нанес серию сокрушительных ударов, после чего Уинстед оказался на канвасе. Рефери даже не стал дожидаться, пока боксер приземлится, просигнализировав о завершении боя. Холифилд-младший, показалось, даже не понял, что бой остановили так быстро, потому что еще долго припрыгивал в углу и готовился продолжить поединок.

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Эвандер Холифилд провел на профессиональном ринге 56 поединков, в 44 одержал победы, причем 29 нокаутом, 10 боев проиграл, 2 боя свел вничью. Холифилд-старший стал первым, кому удалось стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, после чего он подался в супертяжи и повторил там свой успех, а два года назад его имя появилось в Международном зале боксерской славы.

Кстати, наш Александр Усик уже успел побить несколько рекордов Холифилда. Сначала Усик побил рекорд Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула, затем обошел американца по скорости объединения поясов и, наконец, в самый короткий срок завоевал абсолютку крузервейта.

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