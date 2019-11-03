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Сын легендарного Эвандера Холифилда дебютировал в профи с победы за 15 секунд

3 ноября, 15:30

23-летний Эван намерен пойти по стопам легендарного отца

Сын легендарного американского боксера Эвандера Холифилда Эван провел дебютный бой на профессиональном ринге. Соперником 22-летнего боксера, выступающего в первом среднем весе, стал его соотечественник Ник Уинстед – он младше оппонента на один год. Ранее сообщалось, что Эвандер Холифилд вернется на ринг в 56 лет. Знаменитый боксер хочет провести выставочный бой.

Поединок продлился всего 16 секунд – после стартового гонга Эван набросился на своего соперника и нанес серию сокрушительных ударов, после чего Уинстед оказался на канвасе. Рефери даже не стал дожидаться, пока боксер приземлится, просигнализировав о завершении боя. Холифилд-младший, показалось, даже не понял, что бой остановили так быстро, потому что еще долго припрыгивал в углу и готовился продолжить поединок.

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Эвандер Холифилд провел на профессиональном ринге 56 поединков, в 44 одержал победы, причем 29 нокаутом, 10 боев проиграл, 2 боя свел вничью. Холифилд-старший стал первым, кому удалось стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, после чего он подался в супертяжи и повторил там свой успех, а два года назад его имя появилось в Международном зале боксерской славы.

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Кстати, наш Александр Усик уже успел побить несколько рекордов Холифилда. Сначала Усик побил рекорд Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула, затем обошел американца по скорости объединения поясов и, наконец, в самый короткий срок завоевал абсолютку крузервейта.

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Источник: Сегодня|Спорт

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