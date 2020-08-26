Сын легендарного Кости Цзю уничтожил экс-чемпиона мира, побеждавшего Пакьяо

После победы Тим Цзю напомнил, что "его зовут Тим, а не сын"

Сын легендарного российско-австралийского боксера Кости Цзю Тим одержал уверенную победу над знаменитым австралийским боксером Джеффом Хорном в поединке, на кону которых стояли титулы IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе. Бой состоялся 26 августа в австралийском Таунсвилле. Ранее украинский боксер объяснил, почему он в сентябре станет чемпионом мира.

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Цзю-младший на протяжении восьми раундов доминировал на ринге и так загонял именитого соперника, что перед девятым раундом его команда просто выкинула белое полотенце. После победы боксер очень красноречиво прокомментировал бой: "Меня зовут Тим, а не сын!" Своими словами он дал понять, что не намерен находиться в тени знаменитого отца.

Тим одержал 16-ю победу подряд на профессиональном ринге и пока не знает горечи поражений! Это была вторая успешная защита титулов. В рейтинге первого среднего веса на сайте boxrec.com Тим Цзю занимает 9-е место.

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Для Хорна это поражение стало лишь третьим в карьере. Мировая слава к австралийцу, побеждавшему в свое время украинца Виктора Плотникова, пришла после сенсационной победы над легендарный Мэнни Пакьяо в 2017 году за титул чемпиона WBO. Хорн успел один раз защитить титул, пока его у него не отобрал Теренс Кроуфорд. В целом Джефф одержал 20 побед на профессиональном ринге. В мировом рейтинге первого среднего веса 32-летний боксер занимает 14-е место.

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Ранее знаменитый промоутер назвал дату реванша Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Эдди Хирн ожидает, что британец и россиянин вновь встретятся в ринге в конце осени.

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Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом

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